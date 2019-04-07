Киянам повернули неправильно оплачені 28 млн гривень за електроенергію

«Київські енергетичні послуги» зарахували на особисті рахунки киян помилково сплачені в лютому 28 млн гривень.

Платежі від населення за спожиту в 2019 році електроенергію приймає тільки компанія «Київські енергетичні послуги», визначена державою єдиним постачальником універсальних послуг в Києві. Реквізити постачальника, відповідно, змінилися.

Однак деякі кияни за звичкою платили старому рахунку постачальника, «ДТЕК Київські електромережі», який з 1 січня виконує функції оператора системи розподілу і відповідає за мережеву інфраструктуру.

Перераховані суми клієнти зможуть побачити в Особистому кабінеті, також вони будуть враховані в березневих платіжках за електроенергію.

«Якщо клієнт випадково заплатив не туди, звертатися до контакт-центру або відвідувати центр обслуговування немає необхідності: питання з перерахуванням коштів компанія повністю взяла на себе. Найкраще, що ви можете зробити — це зайти в Особистий кабінет і переконатися в цьому, — зазначив директор «Київських енергетичних послуг» Віктор Мельников. — При цьому, в порівнянні з помилковими оплатами січня, можна впевнено говорити про зростання платіжної дисципліни киян, за що ми дякуємо наших клієнтів і йдемо їм назустріч, розвиваючи додаткові канали зв’язку з постачальником та способи оплати за спожиту електроенергію».