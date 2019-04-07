«Путін — злодій!» Пограбованих і принижених росіян закликали до масових протестів

Житель Новокузнецька і координатор руху «Протестний Кузбас» Лев Гяммер вивісив на балконі розтяжку з написом «Путін — злодій», чим надихнув відомий Telegram-канал «СерпомПо» на заклики до протестів у Росії.

Власті були незадоволені діями росіянина, бо під покровом ночі комунальники за допомогою крана зняли вивіску



Перший плакат Гяммер повісив кілька днів тому. У коментарі «Новокузнецьк. Реалії» він розповів, що спочатку з проханням зняти його звернулися представники керуючої компанії, потім приїхала поліція з вимогою написати пояснювальну.

Пізніше до активіста приїхали співробітники міськради з краном і ще раз запропонували зняти розтяжку, але він відповів відмовою.

«Потім вони поїхали, а ввечері повернулися. Вони приїхали в пітьмі, залізли на балкон, зрізали плакат і поїхали. Але завтра ми зробимо ще одну таку розтяжку і все одно будемо вивішувати подібні плакати», — розповів він.

На цьому Гяммер не зупинився і на наступний день вивісив нову розтяжку. Але її знову зняли. Росіянин заявив, що буде це робити кожен день і навіть опублікував інструкцію для інших.

Telegram-канал «СерпомПо» закликав громадян країни наслідувати приклад активіста і масово протестувати проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

«Вставай, країна диванна! Коли всі росіяни вивісять ось такі чи подібні плакати на свої балкони, паркани, машини, аватарки – не тільки в Новокузнецьку або Ярославлі. Скрізь. Все – пограбовані і принижені цією владою; позбавлені нею майбутнього, громадянської гідності, прав, свобод, здоров’я, майна, перспектив для себе і своїх дітей (а таких в Росії — переважна більшість). Кранів, евакуаторів, фарби, карателів — не вистачить», – сказано в повідомленні.

Активісти уточнили, що завдяки масовим протестам зникне Путін, його «дружки» за ОЗГ, пропагандисти, «Єдина Росія», міністри, суди, а також розбіжаться силовики і генерали.

«Вихід залишився тільки один. Масові, всеохоплюючі, солідарні акції громадянської непокори. Вони можуть мати найрізноманітніші мирні форми. Це – можливо», – підкреслили в повідомленні.