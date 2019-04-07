Путін зганьбився, приймаючи подарунок від Лукашенка: подробиці історії

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз зганьбився на публіці і опинився в незручному положенні, приймаючи подарунок від лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Приводом для глузувань стала зустріч, на якій російський лідер отримав «подарунок» у вигляді декількох мішків картоплі білоруської, повідомляє Politeka.

Таку інформацію в своєму Twitter-акаунті озвучив пропагандист Дмитро Смирнов.

«Пєсков важко сказати, що було приготовлено Путіним з подарованої Лукашенко картоплі: Я в домашній кухні президента, в прямому сенсі цього слова, не беру. Але, природно, сільськогосподарська продукція Білорусі добре відома і вона, дійсно, високої якості», — написано в описі ролика.

Реакція більшості користувачів на публікацію була більш ніж саркастичною. Вони відзначали, що Володимир Путін продовжує роздавати гроші росіян «направо і наліво», не думаючи про майбутнє власної країни.

«Бульдозером закатали картоплю», «Плішивий роздає бабки, а росіяни-терпили нехай потерплять. Смітників з їжею на всіх вистачить. Карлик останнім часом зовсім розбушувався…», «чи Не задорого 600 000 000$ за чотири мішки картоплі?», «Умолотил 4 мішка??! А народ гниль жере…», — пишуть люди у коментарях до відео.

В черговий раз «дісталося» Володимиру Володимировичу і від американського журналу Time. У новому номері російського лідера розкритикували за спрагу влади. На обкладинці з’явився портрет Путіна в червоно-чорних тонах. Російський лідер стоїть, спираючись руками на земну кулю. При цьому в Африці, Європі та Південній Америці багато покажчиків з червоними зірками.

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«Ще один план Росії. Володимир Путін хоче поширити свій вплив не тільки на вибори. Погляд зсередини на його розростається імперію з держав, існуючих поза міжнародних правових норм», — повідомляє заголовок Time.

Автором статті є кореспондент видання Саймон Шустер. Мова йде про те, що Володимир Путін нібито намагається впливати на основні зони конфліктів в Сирії, Лівії та Венесуелі. Крім того, американський кореспондент стверджує, що вплив Росії сьогодні простягається також в Африку.

Нагадаємо, що новий план Кремля розкритий.

Як повідомляв Hyser, у Путіна дали прогноз по Україні в разі перемоги Зеленського.

Також Hyser писав, що у Путіна завили після поразки на виборах в Україні проросійського кандидата.