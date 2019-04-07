Весну будемо чекати ще довго: в Україні спрогнозували різке погіршення погоди, до чого готуватися

В Україні очікується похмура погода у період з 7 по 11 квітня.

Синоптики розповіли, що в Україну прийдуть затяжні і сильні дощі. Першими під удар стихії потраплять західні області країни, передає Укргідрометцентр.

У Києві і центральних областях дощ прийде 8 квітня і триватиме 3 дні з перервами.

10 та 11 квітня дощі дійдуть і до півдня України. Температура повітря 7-9 квітня на заході країни очікується в межах 4-7 градусів тепла вночі від +15 до +19 днем. У центрі та Києві буде від 3 до 8 вночі та +16, +18 вдень. У східному регіоні — 3-5 вночі, +14,+16 вдень. В Одеській і Миколаївській областях 8-10 градусів тепла вночі та +14,+18 вдень.

10-11 квітня на заході вночі очікується +4, +6 вночі 15 -17 тепла вдень. У центральних областях і Києві стовпчики термометрів покажуть до +6,+8 вночі і +13,+17 вдень. В Одеській і Миколаївській областях вночі +6,+8, вдень до 17-20 тепла. На сході 3-6 градусів тепла вночі та +15,+18 вдень.

Раніше повідомлялося, що Весна в Україні буде тепліше, ніж зазвичай, однак квітень почнеться з похолодання. Про це розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова на конференції в Києві.

Так, виходячи з повідомлення метеорологів, в кінці березня – початку квітня вчені пообіцяли короткочасне зниження температури аж до заморозків.

«Орієнтовно з 10 по 20 квітня температура буде підніматися вище норми, до +28°, але в разі хмарності температура може бути трохи нижче – до +20… +22°», – дала прогноз Мартазінова.

Але квітень порадує українців середньої місячної температури на 2 градуси вище норми — приблизно від 9 до 11 градусів тепла.

«На початку травня також буде зберігатися висока температура, а після 20 числа очікується похолодання з опадами, шквальними вітрами і, можливо, градом. На початку червня буде тривати не дуже тепла погода з можливими опадами», – попередила вона.

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Суспільство

При цьому в травні температура також підвищиться на 2-3 градуси вище звичайного. На заході прогнозують 15-17 градусів тепла, а на решті території очікують 17-18 градусів зі знаком «плюс».

Відзначається також, що кількість опадів буде поступово скорочуватися, і в цілому в квітні їх буде не багато, особливо з другої половини місяця. А з середини травня норма опадів остаточно стабілізується.

Нагадаємо, що весна вдарить по здоров’ю українців.

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