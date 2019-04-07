Вчений попередив українців про страшній катастрофі: коли чекати

Зовсім скоро українці здригнуться від руйнівної катастрофи, яка загрожує знищити все навколо.

Раз на 100-120 років в Україні трапляються потужні землетруси. Черговий катаклізм має вибухнути в найближчі кілька десятків років. Про це попередив заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр Кендзьор, пише POLITEKA.

Під загрозою знаходяться жителі Закарпаття. Цей регіон знаходиться в зоні сейсмічної активності. Згідно з архівними даними, приблизно раз в сторіччя її стрясають потужні підземні поштовхи. Останнім землетяресяние нагрянуло в 1908 році.

Раз на 100-120 років в Україні трапляються потужні землетруси

«Безумовно, є причина для хвилювань, бо, якщо ми подивимося на мапу сейсмічного реагування на території України, то там показано, що на Закарпатті можуть бути глобальні землетрусу. Вони вже були. Місцеві ефекти навіть досягали 8 балів», — пояснив Олександр Кендзьор. Сила нового землетрусу може досягти 8-9 балів за 12-бальною шкалою Ріхтера.

Головна небезпека природної катастрофи полягає в неможливості її передбачити. Вчений зазначив, що вже через годину прогнози можуть виявитися помилковими. Звичайно, за десятиліття сейсмічна ситуація на Закарпатті могла змінитися. Але якщо землетрусу регулярно відбувалися в минулому — великий ризик нових поштовхів.

Сила нового землетрусу може досягти 8-9 балів

Олександр Кендзьор закликав українців готується до майбутніх землетрусів вже зараз. За його словами, потрібно правильно будувати будинки в сейсмічно небезпечних регіонах України. Тоді катаклізм не завдасть значної шкоди. Враховуючи коливання ґрунту при землетрусі, можна побудувати дешеві будинки, стійкі до підземних поштовхів.

Є ряд правил, які допоможуть врятуватися людям безпосередньо при катастрофі. Відчувши поштовхи, потрібно ховатися в дерев’яних будівлях. Вони набагато безпечніше цегляних, адже гірше руйнуються. Найвищий ризик загинути в панельних будинках. З перших двох поверхів краще одразу вибігти на вулицю. Але якщо землетрус застав людей на третьому поверсі або вище — краще перечекати. Сходи можуть обвалитися під ногами.

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Раніше повідомлялося, що українські вчені навчилися передбачати землетруси. Працівники НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія» пропонують використовувати свої високоточні маятникові годинник. Колись вони служили еталоном часу, для попередження про землетруси. Про це повідомив директор НАО, доктор фізико-математичних наук Олександр Шульга.

«В обсерваторії збереглися високоточні маятникові годинники, які колись служили еталоном часу. Їх точність – одна десята мілісекунди. Вони реагують на різні види коливань земної поверхні на відстані до 10 тис км на схід та захід і добре підходять для реєстрації землетрусів. Більш того, вони можуть використовуватися як їх провісники. Коливання маятника починають змінюватися приблизно за 10 секунд до настання землетрусу», – сказав Шульга.

Він також стверджує, що зараз цього мало, щоб прийняти якісь кардинальні заходи, але це, наприклад, дозволяє вчасно почати глушити атомний реактор. Щоб удосконалити методику, поки вчені працюють над цією темою.

«Сподіваюся, незабаром ми завершимо цей процес і зможемо запросити фінансування для подальших досліджень і застосувань в конкретних сферах», – упевнений Шульга.

Нагадаємо, що два землетруси сталися 26 лютого в передмістях Лос-Анджелеса.

Раніше Hyser повідомляв, що 23 лютого в китайській провінції Сичуань стався землетрус силою 4,9 балів.

Також Hyser писав, що в Росії стався потужний землетрус.