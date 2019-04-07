В Одеській області знову підпалили виноградники французького винороба Лакарена

У Шабо Одеської області невідомі знову підпалили виноградники французького винороба Крістофа де Лакарена.
Про це Лакарен повідомив на своїй сторінці в Facebook.
«Сьогодні ввечері близько 1га Ркацителі згоріла від рук бандитів», – написав винороб.
За словами Лакарена, в Україні досі твориться хаос, з-за чого Україна потребує серйозних змін.
Нагадаємо, Лакарен більше 10 років живе в селі Шабо і розміщує частину виноградників на своїй землі, а іншу на знімній, за яку тривають земельні спори.
У листопаді 2016 року невідомі знищили його виноградники. Тоді на захист Лакарена вийшов колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, після чого конфлікт набув розголосу і тиск на винороба зменшилася.
У січні 2017 року Лакарен поскаржився, що з території його двору стріляли.
У серпні 2018 року винороб Крістоф Лакарен заявив, що невідомі спалили 20 га його виноградників.