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В Одеській області знову підпалили виноградники французького винороба Лакарена

07.04.2019

У Шабо Одеської області невідомі знову підпалили виноградники французького винороба Крістофа де Лакарена.

Про це Лакарен повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні ввечері близько 1га Ркацителі згоріла від рук бандитів», – написав винороб.

За словами Лакарена, в Україні досі твориться хаос, з-за чого Україна потребує серйозних змін.

Нагадаємо, Лакарен більше 10 років живе в селі Шабо і розміщує частину виноградників на своїй землі, а іншу на знімній, за яку тривають земельні спори.

У листопаді 2016 року невідомі знищили його виноградники. Тоді на захист Лакарена вийшов колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, після чого конфлікт набув розголосу і тиск на винороба зменшилася.

У січні 2017 року Лакарен поскаржився, що з території його двору стріляли.

У серпні 2018 року винороб Крістоф Лакарен заявив, що невідомі спалили 20 га його виноградників.

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