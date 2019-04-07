В центрі Києва знайшли мертву жінку, а біля вокзалу — чоловіка без голови

В Києві сталося два смертельних НП: в центрі знайшли мертву жінку, а біля центрального залізничного вокзалу — обезголовленого чоловіка.

За попередньою інформацією, смерть чоловіка настала через наїзд поїзда. Прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть.

«Чоловік лежав з відірваною головою. Саме тулуб перебувало між шляхами, а голова лежала на рейках. Першим про подію повідомив машиніст, який проїжджав повз», — йдеться в повідомленні.

А в неділю, 7 квітня, патрульні поліцейські Печерського району отримали виклик про те, що в одній з квартир знайшли мертву жінку. Пригода сталася на вулиці Євгена Коновальця.

Жінку виявили співмешканці, коли повернулися в квартиру. Свідки кажуть, що на її тілі було безліч синців і синців.

На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу і криміналістів. Попередньо, вона померла насильницькою смертю. Загиблої було близько 30 років.

Пізніше на місце приїхали родичі дівчини для впізнання. Більш точні причини смерті встановить судово-медична експертиза.