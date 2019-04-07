Під Копенгагеном сталася стрілянина, є жертви

Жертвою став 20-річний чоловік, четверо інших були поранені. Поліція вже затримала 14 підозрюваних.

В результаті стрілянини В районі Рунгстед в передмісті Копенгагена загинула одна людина, четверо отримали поранення. Як повідомляє данський телеканал TV2, стрілянина сталася ввечері у суботу. Жертвою став 20-річний чоловік, четверо інших були поранені.

Постраждалих чоловіків віком 20-27 років доставили в лікарню. Відзначається, що вони отримали незначні поранення.

«Ми працюємо над версією зведення рахунків бандитськими угрупованнями і шукаємо нападників, проте на даному етапі у нас ще мало інформації», — сказав представник поліції Лау Тігесен.

Повідомляється, що поліція вже затримала 14 підозрюваних у зв’язку зі стріляниною.