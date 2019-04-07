Українець намагався вивезти до Польщі 25 кг бурштину

Необроблений камінь чоловік сховав під заднім сидінням автомобіля. Засіб пересування вилучили.

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску Краковець прикордонники виявили в автомобілі громадянина України з майже 25 кілограмів бурштину. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України у неділю, 7 квітня.

Повідомляється, що прикордонники отримали інформацію від оперативно-розшукового підрозділу Західного регіонального управління про можливі протиправні дії на пункті пропуску та прийняли рішення вивести із загального потоку автомобіль Mercedes.

«В подальшому спільна прикордонно-митна оглядова група під заднім сидінням автомобіля виявила спеціально обладнаний тайник, в якому чоловік приховав майже 25 кілограмів необробленого каменю бурштину різного розміру», — розповіли прикордонники.

Також вони повідомили, що ними був вилучений автомобіль 32-річного громадянина України, а також бурштинові камені.

«Зараз сума оцінка вилученого та інші обставини справи встановлюються», — додали правоохоронці.