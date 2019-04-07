В небі над Москвою ледь не зіткнулися два пасажирських літаки

У ніч з 6 на 7 квітня в небі над Москвою бізнес-джет Falcon підійшов на потенційно небезпечну відстань до британського трансконтинентального Airbus A-380, направлявшемуся з Лондона до Гонконгу.

Falcon вилетів з «Шереметьєво» в Париж. Під час маневрування при наборі висоти він не врахував, що на відстані кількох сотень метрів від нього знаходиться найбільший у світі Airbus A-380 британської авіакомпанії. Другий літак летів в Гонконг транзитом через повітряний простір РФ.

Спрацювала наземна система попередження і літаки вдалося вивести з потенційно небезпечної зони. В результаті інциденту ніхто не постраждав.