У Парубія розповіли, що він в Катарі бере участь в Асамблеї Міжпарламентського Союзу, а купається в перервах

Після того як в мережі з’явилася інформація про розкішний відпочинок спікера Верховної Ради Андрія Парубія в одному з найбільш престижних і дорогих готелів Катару, прес-секретар Парубія Андрій Ковальов опублікував на своїй сторінці в Facebook повідомлення із спростуванням.

Скріншот публікації виклали «Українські Новини», однак за станом на 14:00 поста на сторінці Ковальова немає, а при спробі зайти за посиланням видається помилка.

У повідомленні йшлося про те, що голова Верховної Ради Андрій Парубій з 6 по 8 квітня дійсно знаходиться в Катарі, але не у відпустці, а по роботі. Він бере участь в 140-й Асамблеї Міжпарламентського Союзу, яка проходить у столиці Катару.

За словами Ковальова, як і інші члени української делегації, Парубій проживає в готелі Intercontinental Doha. В цьому ж готелі проживають і інші глави парламентів та парламентські делегації світу.

«І — о жах! В готелі дійсно є басейн і Андрій Парубій там дійсно плавав», — написав прес-секретар спікера парламенту, пояснюючи таким чином відео, на якому Парубій в плавках відпочиває поруч з басейном готелю.

Скріншот і фото: ukranews.com