Вбили заради відео. У Дніпрі поліцейські затримали двох молодиків, які скинули з моста чоловіка

Поліція Дніпра в суботу, 6 квітня, затримала двох молодих людей, які заради того, щоб зняти відео на телефон, побили і скинули з моста чоловіка. Про це повідомив перший заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін в Facebook.

«Вчора працівники поліції Дніпра встановили і затримали двох покидьків, 1993 і 1996 р., які скинули в річку невідомого заради відео на телефон. Людина загинула», — написав Аброськін.

За даними ГУ НП у Дніпропетровській області, очевидці повідомили, що вдень 6 квітня в одному з кафе Дніпра зав’язався конфлікт між 22-річним, 26-річним хлопцями та 48-річним чоловіком. Молоді люди побили потерпілого і скинули його з мосту.

Поліцейські затримали зловмисників. За даним фактом наслідком відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»).

Скріншот, фото, відео: Facebook/ В’ячеслав Аброськін