ЦВК офіційно оголосила результати першого туру президентських виборів

У неділю, 7 квітня, Центральна виборча комісія оголосила уточнені результати першого туру президентських виборів в Україні.

Відзначається, що трансляція велася по 5 каналу.

Засідання ЦВК, на якому Комісія встановила офіційні результати першого туру виборів президента України 31 березня, розпочався о 12:00.

Журналісти також зазначають, що Центральна виборча комісія оголосила уточнені результати виборів після того, як вона отримала паперові протоколи від усіх окружних виборчих комісій з позначкою «Уточнений». Останні з них прийшли в ЦВК вчора, 6 квітня.