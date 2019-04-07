У Сирії в результаті обстрілу загинули троє мирних жителів

В Сирії з-за обстрілу урядових військ загинули троє мирних жителів



“У Сирії (урядові – ред.) війська (президента – ред.) Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання в черговий раз піддали артилерійському обстрілу населені пункти в зоні деескалації в Ідлібі. За інформацією сил цивільної оборони Ідліб (“Білі каски”), в результаті ударів в Серакибе загинули три мирних жителя, 16 отримали поранення. “Білі каски” продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці руйнувань”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ракетному обстрілу піддалися населені пункти Маретиннуман, Серакиб і Кефренбиль, Маретирме і Таль-Меніс в провінції Ідліб, населені пункти Кафр-Зіта, Аль-Хавиз, Аль-Шере і фортеця Мадік в провінції Хама.

Нагадаємо, протягом 8 років війни в Сирії загинули понад 370 тис. осіб, з яких майже третина – мирні жителі.