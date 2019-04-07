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Лівійський криза. США екстрено вивели свої війська з-за загострення ситуації

07.04.2019

Після загострення ситуації в Лівії командування збройних сил США (АФРІКОМ) оголосило про виведення американських військ з країни. Про це АФРІКОМ повідомляє в Twitter.

При цьому американці продовжують спостерігати за ситуацією і готові відновити свою військову присутність у Лівії.

«Зниження безпеки в Лівії призвело до передислокації персоналу… Контингент американських військ, які надають підтримку АФРІКОМ, тимчасово переведений з Лівії у відповідь на виниклі умови безпеки. Ми будемо продовжувати стежити за умовами на місцях і оцінювати доцільність відновлення військової присутності США», — сказано в повідомленні.

Скріншоти: Twitter/ US AFRICOM

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