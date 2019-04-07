Порошенко посмертно нагородив загиблу кулеметницю

Президент Петро Порошенко посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня кулеметницю Яну Червону, яка загинула під час мінометного обстрілу 2 квітня.
Відповідний указ від 6 квітня опублікований на сайті президента.
«За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня Червону Яну Михайлівну — старшого солдата (посмертно)», — йдеться в указі.