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Порошенко посмертно нагородив загиблу кулеметницю

07.04.2019

Президент Петро Порошенко посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького III ступеня кулеметницю Яну Червону, яка загинула під час мінометного обстрілу 2 квітня.

Відповідний указ від 6 квітня опублікований на сайті президента.

«За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня Червону Яну Михайлівну — старшого солдата (посмертно)», — йдеться в указі.

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