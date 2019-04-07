За питання про Росії в київському ресторані побили відомого режисера

На кінорежисера-документаліста Юрія Грузинова напали в київському кафе, де грала російська музика. Про це написала на своїй сторінці у Facebook автор сайту «Документи» Олена Коркодым.

«І тут чувак як закричить: «Я люблю Рашку!», я спробував запитати у нього, за що конкретно – поки я задавав питання, зовсім інший муфлон, з боку врізав мені навідліг і звалив» — розповів Грузинів.

Подія трапилася в кальянной «Брайтон Біч» в Печерському районі Києва, після чого режисер викликав поліцію. До цього у Грузинова стався конфлікт з офіціанткою, в наказовому тоні сказала йому прибрати рюкзак зі столу. У відповідь режисер поскаржився на російські пісні, що звучали в кафе. Потім невідомий чоловік вдарив його і зник.

Грузинов повідомив у коментарях під час телефонної розмови з Коркодым, що в рюкзаку, покладеному на стіл, була техніка і що йому вкрай важливо знайти напали на нього. За словами потерпілого, у лікарні йому наклали шви. Також він додав, що про реакцію поліції стане відомо у понеділок.

Нагадаємо, що Юрій Грузинів – учасник неформального кінооб’єднання «Вавилона 13», він руського походження. Був серед тих, хто зобразив хроніку подій 2013 року на Майдані і разом з оператором Ярославом Пилунским був одним з перших представників України, затриманих під час захоплення Криму Росією.