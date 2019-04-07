На Донбасі стався вибух: немолодому чоловікові відірвало кисть руки

У суботу, 6 квітня, в Нікольському районі Донецької області в руках у місцевого жителя вибухнула граната.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївського відділення поліції Донецької області.

За даними правоохоронців, 63-річний житель села Федорівка знайшов біля населеного пункту світлошумову гранату і вирішив її випробувати разом з товаришем. Вони вирушили до місцевої водойми. Однак на місці боєприпас вибухнув у чоловіка прямо в руках. Його госпіталізували.

У потерпілого діагностували травматичну ампутацію кисті. Попередньо факт кваліфіковані за ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України (нещасний випадок).