У центрі Києва зіткнулися Opel і Subaru, один автомобіль перекинувся

У центрі Києва на перехресті бульвару Шевченка та вул. Пушкінській зіткнулися Opel і Subaru. В результаті зіткнення Subaru зніс огорожу і перекинувся.

В ДТП постраждав водій Subaru і його пасажирка. Двох людей забрала швидка допомога. Як передає кореспондент телеканалу «112 Україна», жінка в результаті ДТП отримала травми хребта.

Водій Opel повідомив, що він рухався по бульвару Шевченка, на перетині з вулицею Пушкінською чоловік почав перебудовуватися в третій ряд, в якому, за його словами, на великій швидкості мчав Subaru. Водій помітив його в останній момент, але було вже пізно. Subaru врізався в Opel, відлетів у огорожу і перекинувся на дах.

Пожежники залили водою автомобіль, щоб уникнути займання. Чоловік з Opel відбувся переляком.

Люди вже зібрали частини автомобіля, які розкидало, і тепер намагаються його евакуювати.

За словами брата чоловіка, який їхав за кермом, з водієм все добре, а от жінка у результаті ДТП отримала травми хребта.

У мережі вже з’явилося відео, як водій повертав ліворуч і підрізав автомобіль, від чого другу машину викинуло з дороги і перевернуло.