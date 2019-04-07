У Львівській області сталося смертельне ДТП за фурою і BMW

У Буському районі Львівської області в результаті зіткнення BMW з автопоїздом загинув водій легковика.

У Бусское відділення поліції 6 квітня надійшла інформація про те, що на автодорозі Київ-Чоп неподалік від селища Олесько сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 21:10 сталося зіткнення тягача “МАН” з напівпричепом під керуванням 47-річного жителя міста Одеса та автомобіля “BMW”, на якому їхав 30-річний житель Івано-Франківської області. В результаті ДТП водій легковика загинув на місці події. Його 53-річний пасажир отримав тілесні ушкодження і доставлений в лікарню.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).