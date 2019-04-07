У «імперської Росії» впали в лють через заяви Порошенка

Кандидат в президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко викликав бурхливу реакцію в офіційній Москві своєю заявою про загрозу країни «відкотитися під імперську Росію».

Як відомо, напередодні він звернувся до українських виборців з проханням зробити вибір між Росією і Європою. «Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європі, але ще швидше відкотитися під імперську Росію. Така загроза є: або, або. Вибір – 21 квітня. Європа чи Росія. Приєднуйся,» – підкреслив Порошенко.



У Раді Федерації та Державній думі гнівно прокоментували заклик лідера України, навішавши на нього всілякі ярлики і звинувачення.

«Найбільша проблема Порошенка в тому, що він український націоналіст. При цьому дана позиція вихована на зростаючу ненависть до Москви. Він у багатьох своїх проблемах, перш за все в управлінні країною, звинувачує Росію», — заявив член комітету ради федерації з міжнародних справ Сергій Цеков у коментарі RT.

Сенатор злякався, що таким чином Порошенко хоче всіма силами відірвати Київ від Москви. «Але це неможливо! Ми століттями існували разом. Необхідно реально оцінювати ситуацію в країні і йти від антиросійської риторики», — сказав Депутат.

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький в свою чергу закотив істерику з-за «знищення України».

«Будь-який кандидат, який вийшов у другий тур разом з Порошенко, для чинного президента і його кураторів асоціювався б з Росією, будь він навіть затятим антиросійським політиком. Порошенко хоче показати всім, що він готовий і далі знищувати Україну і привести залишилися осколки в Євросоюз — туди, де його країну не чекають. Перед 21 квітня вся ця істерія і показушні виступи в ЗМІ будуть тільки набирати обертів», — підкреслив депутат.