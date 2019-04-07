Вчені довели, що алкоголь не захищає від інсульту та інфаркту

Спільна група вчених з Оксфордського університету, Пекінського університету і Китайської академії медичних наук провела масштабне дослідження, в якому взяли участь 512 715 жителів десяти регіонів Китаю, яких запитували про вживання алкоголю і стежили за їх фізичним станом протягом десяти років. Більш ніж у 160 тисяч (161 498 осіб) з них виміряли два генетичних варіанти — rs671 і rs1229984, — які істотно скорочують споживання алкоголю.

Після цього вчені розподілили учасників на дев’ять груп, для кожної встановили показові профілі вживання алкоголю: так, серед гомозиготних носіїв rs671 був виявлений лише один відсоток питущих, які вживали в середньому три грама алкоголю в тиждень. В результаті проведених аналізів було виявлено зв’язок між споживанням алкоголю і рівнем артеріального тиску: систолічний артеріальний тиск підвищувався на 4,5–5 міліметрів відповідно з кожними 280 грамів алкоголю в тиждень.

Шанси на виникнення інсульту зростали з обсягом споживаного алкоголю: ймовірність ішемічного та геморагічного інсульту підвищилася на 27 і 58 відсотків відповідно за кожні 280 грамів алкоголю в тиждень. Згідно з даними, спиртне можна назвати причиною восьми відсотків ішемічних і 16 геморагічних інсультів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Виходячи з отриманих даних, автори приходять до висновку, що алкоголь підвищує ризик інсульту приблизно на третину (35%) на кожні чотири додаткових напою в день (280 грамів алкоголю в тиждень), не демонструючи жодних захисних ефектів від помірного вживання алкоголю.

«Захисного ефекту від інсульту при помірному вживанні алкоголю немає: навіть невеликі його обсяги, навпаки, підвищують ризик, і в подальшому ми плануємо зібрати більше доказів», — стверджує співавтор дослідження, професор Чжэнмин Чен.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Алкоголь — отрута: вчені заявили, що безпечної дози не існує.

За матеріалами Naked-science

Читайте також:

Алкоголь уповільнює зростання мозку у підлітків

Рак і алкоголь: навіть один ковток небезпечний