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У Вінницькій області горить птахофабрика

07.04.2019

Площа пожежі на птахофабриці у Вінницькій області становить тисячу квадратних метрів, повідомили в ДСНС.

У Вінницькій області горить птахофабрика, повідомляє 7 квітня прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

«7 квітня о 12.20 в селі Шпирки Барського району стоїть окремо птахофабриці розміром 100х20 м виникла пожежа. О 12.56 пожежу локалізовано на площі 1 тис. кв. м», – сказано в повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучили 14 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки ДСНС.

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