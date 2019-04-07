У Херсоні чоловік застрелив 77-річного сусіда

У передмісті Херсона, смт. Антонівка, чоловік застрелив свого літнього сусіда, повідомляє прес-служба ГУ Нацполиции в області.

«Поліцейські попередньо встановили, що у сусідів був цивільно-правовий спір про розподіл території суміжної двору. Підозрюваний, вживши спиртні напої, посварився з 77-річним сусідом, взяв рушницю і завдав йому смертельне поранення», — йдеться в повідомленні.

Через деякий час 52-річний стрілець звернувся до іншого свого сусіда, щоб той викликав поліцію. Чоловіка затримали, він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» (карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років).