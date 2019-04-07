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Пакистан заявив про можливу атаку з боку Індії

07.04.2019

Пакистан заявил о возможной атаке со стороны ИндииМожлива атака може відбутися з 16 по 20 квітня

Куреші розповів, що за їх інформацією Індія планує проведення подібного інциденту, як той, що стався в окрузі Пульвама індійського штату Джамму і Кашмір.

“Це дозволить посилити дипломатичний тиск на Пакистан і виправдати бойові дії проти Пакистану”, – заявив міністр.

Також він додав, що після проведення консультацій з прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, вони прийняли рішення поділитися цією інформацією з громадськістю.

“Пакистан інформував всіх п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН про спроби Індії порушити мир”, – додав Куреші.

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