Пакистан заявив про можливу атаку з боку Індії

Можлива атака може відбутися з 16 по 20 квітня



Куреші розповів, що за їх інформацією Індія планує проведення подібного інциденту, як той, що стався в окрузі Пульвама індійського штату Джамму і Кашмір.

“Це дозволить посилити дипломатичний тиск на Пакистан і виправдати бойові дії проти Пакистану”, – заявив міністр.

Також він додав, що після проведення консультацій з прем’єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, вони прийняли рішення поділитися цією інформацією з громадськістю.

“Пакистан інформував всіх п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН про спроби Індії порушити мир”, – додав Куреші.