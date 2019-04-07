Карма: в Африці браконьєра слон розтоптав і з’їли леви

Від нього залишився тільки череп і штани.



У національному парку Крюгера браконьєра розтоптав великий слон. Від отриманих поранень чоловік помер. Після цього його тіло истерзала зграя левів. За даними Daily Mail, хижаки з’їли все, крім черепа і штанів.

Загиблий відправився в парк, щоб виманити носорога, але так до нього і не добрався. Троє його друзів встигли вчасно втекти і подзвонити рідним. Шансів врятувати чоловіка вже не залишалося.

Після інциденту останки жертви шукали за допомогою авіації, але перші дні пошуків були безуспішними. До четверга пошукові роботи відновилися.

– Ознаки, виявлені на місці події, свідчать про те, що зграя левів зжерла останки, залишивши тільки людський череп і пару штанів, – розповів рейнджер Скукузы Дон Інгліш.

Тим часом місцева поліція заарештувала всіх трьох друзів загиблого за браконьєрство. При обшуках у них виявили 375 мисливських гвинтівок і боєприпасів.