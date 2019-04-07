Другий тур виборів президента: ЦВК затвердила форму виборчого бюлетеня

Центральна виборча комісія України на засіданні 7 квітня затвердила текст і форму виборчого бюлетеня на другий тур виборів президента.

Текст відповідної постанови зачитала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 див.

У нього включать імена двох кандидатів: керівника студії «Квартал 95» Володимира Зеленського та чинного глави держави Петра Порошенко, який балотується на другий термін.

Згідно з офіційними даними ЦВК, за Порошенка в першому турі проголосували 3 млн 14 тис. 609 виборців (15,95%), за Зеленського – 5 млн 714 тис. 34 (30,24%). Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня.

До того повідомлялося, що перший тур виборів президента України відбувся 31 березня 2019 року. У ЦВК заявили 1 квітня, що почали готуватися до другого туру виборів. Судячи за попередніми результатами підрахунку голосів, у другий тур виходять кандидати П. Порошенко і Ст. Зеленський.

3 квітня повідомлялося, що команда кандидата в президенти Володимира Зеленського викликала кандидата в президенти України і чинного президента України Петра Порошенка на дебати і запустила на сторінці в Facebook зворотний відлік. До того в команді Порошенко запропонували Ст. Зеленському перед другим туром виборів провести публічні дебати.

До того кандидати домовилися здати аналізи, щоб з’ясувати, чи є в організмах політиків сліди алкоголю і наркотиків. І Порошенко, і Зеленський здали аналізи в п’ятницю, 5 квітня.

2 тур виборів президента України орієнтовно відбудеться 21 квітня 2019 року.