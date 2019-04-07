Українці влаштували ажіотаж із-за цього Голобородько: у чому суть

Справжній Василь Голобородько, ім’я якого використовували в серіалі «Слуга народу», що є українським поетом.

У сюжеті ВВС він розповів, що вперше його прізвище взяли, коли ще гуморист Євген Кошовий грав у КВН.

«Євген Кошовий ще, здається, з Луганська в КВН. Вони вже розігрували моє прізвище. Зеленського вони можливо ще й не знали. З якого періоду, чому – я не знаю. Ця прізвище поширена в Україні», – зізнався він.

У свою чергу, українська письменниця Оксана Забужко, яка пропонувала висунути творця на Нобелівську премію, на своїй сторінці в Facebook написала, що 7 квітня у Голобородько день народження – йому виповнилося 74 роки.

«Той, у кого ім’я викрадено». Сьогодні – день народження Василя Голобородька. Один з найвидатніших художників, якого подарувала світові луганська земля. Один з найталановитіших поетів нашого «задушене Відродження» 1960-70-х. У 2014 Василя Голобородька довелося стати біженцем – у той час його знову, як і в радянські роки, «забули» і не згадували, і знову з причин «ідеологічних»: ЗМІ готували Україну до розколу, а 9 областей – до входження в РФ, тому видатний з живих українських поетів не міг бути «з Луганська». А в 2016-му, щоб про Голобородько таки зовсім забули, що у нього вкрали ім’я», – написала вона.

Вірш мовою оригіналу

Викрали моє ім’я

(не штани ж — можна і без нього жити!)

І тепер мене звуть

тієї, у кого ім’я викрадено.

Я вмію сіяти і мурувати білі стіни,

і коли я посію, то всі дізнаються, що сіяв тієї,

у кого ім’я викрадено,

а на білих стінах я завжди пишу:

стіну вибудував тієї, у кого ім’я викрадено.

Привітальні телеграми і листи

ідуть вже на моє нове ім’я,

на ім’я того, у кого ім’я викрадено.

Вже всі примирилися (бо ж і сам давно)

із моїм новим ім’я ям.

Дружина теж звикла.

Тільки не знаю, як бути дітям,

як їх кликатимуть по батькові?

У коментарях користувачі написали, що такого поета потрібно вивчати в українських школах.

«Як соромно! Вкрали ім’я поета! Прийде час, поверне все! Вибачте, шановний поет», «Цього поета треба в школі вчити. І на Нобелівську премію подавати. Давно і чесно заслужив! Вітаю і вклоняюся», – написали українці.