Водійські права в Україні видаватимуть по-новому: що змінилося

Кабінет Міністрів України вніс ряд змін в порядок видачі водійських посвідчень, підготовки водіїв, а також акредитації автошкіл.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
Відзначають, що нововведення будуть прийняті протягом півроку. Зокрема, це стосується відеофіксації процесу складання іспитів із знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами.
Фіксують на відео іспити вже в нових сервісних центрах МВС. Але планується також встановити камери і в кожному екзаменаційному авто.
Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний — в іншому.
Скорочено до 2-х років термін дії отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.
Регламентовано, що отримати або обміняти водійське посвідчення неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що засвідчує особистість.
У навчальних центрах, де проводять підготовку водіїв запроваджено електронний обмін інформацією. Так, викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також транспортний засіб, на якому буде здійснюватись практичне заняття. Нововведення покликане посилити контроль за організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки водіїв та, зокрема, знань кожного слухача.
Нововведення, що стосуються діяльності автошкіл, передбачають:
- скасування необхідності придбання в територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;
- передачу функції акредитації установ від Головного сервісного центру МВС у регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів;
- спрощений механізм акредитації установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки.
Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в закладах професійно-технічної освіти, будуть допущені до здачі іспитів без додаткового навчання в автошколі.
На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготується до теоретичної частини іспиту ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажера. Він ідентичний до іспиту в сервісному центрі МВС. Також на сайті можна завантажити повний перелік питань по ПДР та варіанти відповідей на них.