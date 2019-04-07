Водійські права в Україні видаватимуть по-новому: що змінилося

Кабінет Міністрів України вніс ряд змін в порядок видачі водійських посвідчень, підготовки водіїв, а також акредитації автошкіл.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Відзначають, що нововведення будуть прийняті протягом півроку. Зокрема, це стосується відеофіксації процесу складання іспитів із знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами.

Фіксують на відео іспити вже в нових сервісних центрах МВС. Але планується також встановити камери і в кожному екзаменаційному авто.

Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний — в іншому.

Скорочено до 2-х років термін дії отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Регламентовано, що отримати або обміняти водійське посвідчення неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що засвідчує особистість.

У навчальних центрах, де проводять підготовку водіїв запроваджено електронний обмін інформацією. Так, викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також транспортний засіб, на якому буде здійснюватись практичне заняття. Нововведення покликане посилити контроль за організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки водіїв та, зокрема, знань кожного слухача.

Нововведення, що стосуються діяльності автошкіл, передбачають:

скасування необхідності придбання в територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;

передачу функції акредитації установ від Головного сервісного центру МВС у регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів;

спрощений механізм акредитації установ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в закладах професійно-технічної освіти, будуть допущені до здачі іспитів без додаткового навчання в автошколі.

На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготується до теоретичної частини іспиту ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажера. Він ідентичний до іспиту в сервісному центрі МВС. Також на сайті можна завантажити повний перелік питань по ПДР та варіанти відповідей на них.