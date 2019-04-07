6 квітня в зоні проведення ООС загинули воїни ВСУ Дмитро Стрекнев та Іван Лисиця

6 квітня в зоні проведення ОНС в бою в районі хутора Вильный загинули двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

«Вчора, 6 квітня, ближче до півночі, в районі хутора Вильный Попаснянського району Луганської області під час бою з найманцями РФ, які відкрили вогонь по наших позиціях з 82-мм мінометів, АГС та ЛКК, від отриманих смертельних кульових поранень загинули військовослужбовці одного з підрозділів ЗСУ: гранатометник солдат Дмитро Стрекнев і номер кулеметного розрахунку солдат Іван Лисиця», — йдеться в повідомленні.

Більш детальна інформація, а також дата і час прощання з загиблими, будуть повідомлені додатково.