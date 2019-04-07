У Пакистані автомобіль зірвався з гірської дороги, багато загиблих

Автомобіль зірвався з гірської дороги і впав у річку



Старший офіцер пакистанської поліції Раджа Акмал заявив, що автомобіль перевозив пасажирів з долини Нилум в столицю контрольованій Пакистаном частині Кашміру Музаффарабад різко звернув з дороги і зірвався у прірву, після чого впав у річку.

Також він розповів, що рятувальниками і місцевими жителями були витягнуті тіла всіх загиблих, серед яких було дві жінки і одна дитина.

Зазначимо, що дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками досить поширені в Пакистані. Вони спричинені низькими стандартами безпеки, а також ігноруванням правил дорожнього руху.