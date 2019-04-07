Сьогодні з-під арешту вийшов журналіст Гайворонський

Сьогодні, 7 квітня, вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання ялтинський журналіст Євген Гайворонський, який був заарештований 26 березня.

«Вони, мабуть, щоб мене зламати, тримали в камері на трьох поодинці. Хоча в інших камерах місць не вистачало. Приїжджали співробітники центру «Е» МВС Криму, все керівництво прямо, погрожували мені Сказали: «Те, що ти вибрали собі політику представляти себе громадянином України – тобі не допоможе… Ми тебе далі будемо пакувати, ми тобі наркоманію придумаеми. І ще на 12 днів закриємо за те, що ти відмовлявся з нами проїхати і чинив опір співробітникам поліції. Твої ж родичі тут живуть… Ось такий був пресинг всі 12 днів», – сказав Гайворонський.

Також він розповів, що турбується за своє життя, тому хоче виїхати на материкову частину України.

«Враховуючи, що моєму життю та здоров’ю реально загрожує небезпека, я так розумію, що, напевно, єдиний шанс мені якось вижити — це потрапити на материкову частину України і якось допомагати, перебуваючи вже на материковій частині, тому що це моя щира позиція , яку я не просто взяв по пропаганді «, — додав Гайворонський.