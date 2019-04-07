У Дніпрі затримали сутенерів, які організували 7 кубел

У Дніпрі правоохоронці затримали двох сутенерів-співмешканців, які втягували місцевих дівчат до заняття проституцією.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполиции в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 31-річний житель Дніпра та його 34-річна співмешканка — раніше судима громадянка Російської Федерації, яка перебувала на території України незаконно, для кубел знімали 7 квартир. За відомостями поліції, жінка підшукувала дівчат і схиляла їх до занять проституцією. В обов’язки її співмешканця входив жорсткий контроль за дисципліною повій, графіком виходу на роботу, пошуком клієнтів, координація дій повій та їх охорона.

Після надання сексуальних послуг, які оцінювалися від 600 до декількох тисяч гривень, забирали сутенери половину заробленого. За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). 3 квітня були проведені обшуки у фігурантів. У результаті поліцейські вилучили гроші, візитні картки, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що підтверджують їх злочинну діяльність. Цього ж дня зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.