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У Феодосії сталося масштабне ДТП зі «швидкою»: троє постраждалих

07.04.2019

У Феодосії сталося масове ДТП з машиною швидкої допомоги, в результаті аварії постраждали три людини.

Про це повідомляє прес-служба російського окупаційного «управління МВС в Криму».

Так, напередодні, 6 квітня, водій Ford Fusion, рухаючись в центрі Феодосії, на перехресті не поступився дорогу кареті швидкої допомоги, внаслідок чого легковик зіткнувся з автомобілем медиків. Після цього обидві машини врізалися в стоять поруч Chery і Mitsubishi.

Троє людей отримали травми.

Інші обставини інциденту поки що не повідомляються.

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