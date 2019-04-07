Французький філософ: Порошенко підштовхнув Зеленського до рішення балотуватися в президенти

Президент України Петро Порошенко опосередковано посприяв вирішенню фронтмена студії «95 квартал» Володимира Зеленського балотуватися на посаду глави держави.

Про це у своїй колонці для «Нового Часу» написав французький філософ і публіцист Бернар-Анрі Леві.

За його словами, Зеленський знайомий з Порошенком. Нинішній кандидат у президенти розповів, що український лідер запропонував йому в минулому році приєднатися до його команди і «посприяв тому, що у нього виникла ідея піти в політику».

«Також були бесіди з його приятелем Вакарчуком, українським Боно, який довго підтримував очікування висунення власної кандидатури, перш ніж відмовитися від цього і, в якомусь сенсі, передати естафету йому», — написав Бернар-Анрі Леві.

На його думку, саме ці зустрічі з пропозицією «поділитися ім’ям» без обговорення його переконань стали для Зеленського «поштовхом до прийняття рішення».