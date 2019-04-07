Тимошенко може потрапити у другий тур: в ЦВК назвали умову

Кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко можуть відмовитися від участі у виборах до кінця 7 квітня.

«Згідно з затвердженим календарним планом звернення із заявою про відмову від балотування дозволяється до 7 квітня включно, а рішення про скасування приймається Цвк до 8 квітня включно», — зазначила вона.

Кустова пояснила процедуру: якщо вийшов у другий тур кандидат відмовляється від балотування, то замість нього в бюлетень включається наступний отримав найбільшу кількість голосів кандидат.