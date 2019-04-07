Супрун порадила, як вести здоровий спосіб життя

За словами Супрун, варто стежити за харчуванням, фізичною активністю, відмовитися від шкідливих звичок і проводити профілактичні обстеження

По-перше, варто приділити увагу харчуванню — зменшити в раціоні булочки, цукор, сіль і ковбасу, а також не забувати пити воду.

«Запланували ви в своєму сьогоднішньому раціоні 5 овочів і фруктів? Їли на цьому тижні рибу, хоча б 2 рази? Їли досить яєць? А молочних ферментованих продуктів? При сучасному темпі життя дотримуватися здорової дієти непросто, але вкрай необхідно, якщо хочете зменшити ризики захворіти серцево-судинними хворобами, діабетом 2 типу і деякими видами раку», — зазначила Супрун.

Також варто підвищити фізичну активність. Коли ми багато сидимо і при цьому не рухаємося, організм буквально «вимикається». Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові.

«Обіцяйте собі більше рухатися, адже будь-яка активність краще, ніж її відсутність», — зазначила Супрун.

Ще одна складова — відмова від шкідливих звичок. Люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легенів або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять.

В. о. міністра порадила пройти вакцинацію. За даними ВООЗ, вакцинація запобігає від 2 до 3 млн смертей щорічно. Ще 1,5 млн смертей можна було б уникнути, якщо поліпшити охоплення вакцинацією.

Не варто забувати про профілактичні обстеження.

«80% смертей в Україні викликають захворювання, пов’язані із способом життя людини, і пізній початок лікування. Це рак, діабет і серцево-судинні хвороби. Регулярні огляди у лікаря — один із способів захистити себе і свою родину», — зазначила Супрун.

Супрун порекомендувала обрати свого лікаря і знати свої права в системі охорони здоров’я.

Зазначимо, що сьогодні — всесвітній день здоров’я.