АМКУ наклав штраф на учасників продуктового тендеру Міноборони 870 млн гривень

Антимонопольний комітет оштрафував на 869,2 млн гривень компанії, які в 2016 році брали участь у закупівлі послуг харчування Міністерством оборони на загальну суму 2,2 млрд гривень.

Про це пишуть «Наші гроші».

Сукупний розмір штрафів, які наклали на порушників у результаті розслідування є найбільшим в історії АМКУ серед інших справ щодо антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Порушення конкурентного законодавства з боку 22 фірм полягала в тому, що вони подали заявки на торги, але потім організовано відкликали свої пропозиції. Це дало можливість отримати підряди за найвищими цінами «Геус груп» на 895,9 млн гривень, «Візит» на 681,6 млн гривень, «Авика» на 374,3 млн гривень, «Артек-Союз”, ПП» на 345,5 млн гривень і харчування на військовій кафедрі КНУ імені тараса Шевченка на 14,3 млн гривень. Справа за тендером КНУ Шевченка виділили в окреме провадження для проведення додаткового розслідування.

Серед оштрафованих найбільші санкції отримали «Воєнторг» — 363,8 млн гривень, «Укрпродакорд ОР» — 204,4 млн гривень, «Візит» — 97,4 млн гривень, «Пирятинський делікатес» — 93, 81 млн гривень. Решта 18 фірм отримали штрафи розміром 0,7 — 32 млн гривень.

Наголошується, що АМКУ виявив зв’язку як усередині груп (спільні телефони, однакові IP-адреси, з яких завантажували пропозиції в ProZorro однакові назви файлів з документами, синхронне отримання довідок з банків та інших держустанов, одні склади і автотранспорт, спільні робочі), так і між групами. Ці групи поділили між собою підряди Міноборони за географічним принципом.

З початком розслідування більшість переможців скандальних тендерів Міноборони припинили звітувати Державної фіскальної службі про свою діяльність. У зв’язку з цим, за законом отримали маленькі штрафи — по 340 тис. гривень за участь у кожному з тендерів.

Інші компанії, які не припинили діяльність і звітували в ГФС, отримали штрафи, чий розмір може досягати до 10% річного доходу, що передує даті рішення про накладення штрафу.

Після закінчення діяльності «Геус-груп» місце фірми у військових підрядах зайняла компанія «Воєнторг». У 2018 році і вона припинила вигравати тендери, а її місце зайняла пов’язана фірма «Вийськсервис-волонтер», яка в кінці 2018 році отримала 70% підряди Міноборони на 2 млрд гривень. Фірми «Вийськсервис-волонтер» і «Воєнторг» фігурують в одному кримінальному провадженні, яке прокуратура з 2016 року веде за підозрою в ухилянні від сплати податків.

Раніше прокуратура і СБУ отримали судове дозвіл на вилучення оригіналів документів, що стосуються розслідування антимонопольників.