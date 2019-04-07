Десантника засудили на 9 років за крадіжки військового обладнання заради купівлі биткоин-ферми

Солдата, який викрав з військової частини деталі інтерактивного комплексу імітаційного моделювання бойових дій, щоб купити биткоин-ферму, вирок до 9 років в’язниці.

Про це повідомляє військовий прокурор Центрального регіону Олег Сенюк в Facebook.

Контрактник був оператором групи імітаційного моделювання військової частини десантно-штурмової військ в Житомирській області. Він мав доступ в комп’ютерний клас з унікальним обладнанням. Обслуговуючи комплекс, придбаний за бюджетні кошти, солдатів незаконно заволодів його деталями. Знімаючи плати, процесори, злодій пошкодив і інші деталі.

Комплектуючі солдатів продавав, а за отримані гроші хотів купити «ферму» з виготовлення биткоинив.

Богунський районний суд Житомира визнав службовця винним за ч. 3 ст. 410 КК україни і засудив до 9 років позбавлення волі. Крім того, солдатів-злодій повинен відшкодувати частину заподіяного матеріального збитку в розмірі 597 тис. гривень.

Інші збитки відшкодували військові прокурори спільно з спецполицией в ході слідчих і розшукових дій — предмети злочину на суму 370 тис. гривень виявили та вилучили у підприємців у Києві та Львові.