ЦВК оголосила, що українці можуть змінити місце голосування у другому турі виборів

З 7 квітня громадяни України мають можливість змінити місце голосування участі в голосуванні у другому турі виборів президента України.

“З сьогоднішнього дня наші громадяни мають можливість змінювати місце голосування. І це також одна з причин, чому ми намагалися якомога швидше, не втрачаючи рівня професійності і ретельності, оглянути всі документи і вийти на підсумки голосування”, – сказала Сліпачук.

Відділи ведення Державного реєстру виборців будуть працювати у вихідні для того, щоб всі бажаючі мали можливість змінити місце голосування

“Точно будуть у вихідні працювати відділи. Більше того, ми також звернулися в Державну міграційну службу для того, щоб вони синхронізували свою роботу з нашою, щоб була можливість чергування їх співробітників”, – сказала голова ЦВК.