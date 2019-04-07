Бойовики 8 раз обстріляли українські позиції

З початку поточної доби незаконні збройні формування 8 раз обстріляли позиції українських військових у зоні проведення операції Об’єднаних сил, один поранений військовослужбовець.

Про це повідомляє з посиланням на прес-центр штабу ООС.

“З початку поточної доби ворог вісім раз обстріляв позиції наших військ, з них тричі – з застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Також збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” ворог чотири рази обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – у села Гнутово; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – в районі населеного пункту Широкіно; з великокаліберних кулеметів – поблизу селища міського типу Новотроїцьке.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” окупанти чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил: з мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів – поблизу міста Попасна; з мінометів калібрів 120 і 82 мм – поблизу населеного пункту Катеринівка; з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів – у Попасній, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу села Новозвановка.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“На ворожі обстріли підрозділу Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – додали в штабі.