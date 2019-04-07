“Вам більше згодиться”: Онищенко порадив Порошенко зайнятися ремонтом СІЗО

Екс-депутат і колишній друг чинного президента Петра Порошенка Олександр Онищенко порадив йому зайнятися ремонтом слідчого ізолятора.

“Порошенко не може змиритися, що до дембеля два тижні. У хід йдуть усі: чорний піар, покаяння перед народом, що він все зрозумів і виправиться, оголосив, що вирішується курс України – Європа чи Росія. Терміново оголосив, що зараз почнуться всі реформи. Порожня балаканина, яку слухали 5 років вже. Займіться краще ремонтом слідчого ізолятора, Петро Олексійович. Це вам більше згодиться”, – зазначив Онищенко.