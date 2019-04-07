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На Харківщині через спалювання сухостою та сміття загорілися будинки

07.04.2019

У Харківській області через необережне спалювання сухостою та сміття загорілися два будинки, два паркани та шість господарчих споруд.

Протягом минулої доби, 6 квітня, рятувальники 88 разів залучалися до ліквідації пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, торішнього листя, очерету та сміття. Їхня загальна площа склала близько 35 га. Подібні пожежі сталися чи не у всіх районах області.

«Полум’я від цих загорянь завдало шкоди 2 будинкам, 2 парканам та 6 господарчим спорудам. Лише завдяки роботі рятувальників все це людське майно вдалось врятувати від повного знищення», — йдеться у повідомленні.

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