«Вперше в історії України!» Зеленський виступив з важливою заявою про вибори

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський подякував правоохоронцям за допомогу у проведенні «чесних і прозорих» виборів у першому турі.

«Перший тур пройшов прозоро і чесно. Це відзначено всіма спостерігачами Європи, США, ОБСЄ. Хочу подякувати всіх співробітників МВС, кожного поліцейського, рятувальника, нацгвардейца. Окремо хочу подякувати міністра Авакова. Мені здається, це вперше в історії нашої країни, коли міністерство і поліція працювали не на конкретного кандидата, а на країну. Захищали інтереси України. Спасибі вам!» — сказав Зеленський.