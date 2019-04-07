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Мей закликала голосувати за угоду з ЄС

07.04.2019

Мэй призвала голосовать за сделку с ЕСПалата громад британського парламенту відхилила всі чотири альтернативи за угодою з Євросоюзом.

У суботу, 6 квітня, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей у зверненні до депутатів заявила, що країна може не вийти зі складу Європейського союзу, якщо парламентарії не проголосують за угоду з Брюсселем.

За словами Мей, чим більше часу піде на підготовку умов угоди з ЄС, тим більше ризик, що Великобританія взагалі ніколи не покине блок.

“Це буде означати, що ми дозволимо, щоб Brexit, за який голосували британці, вислизнув з наших рук. Я проти цього. Важливо, щоб ми виконали те, за що проголосували люди, і для цього нам потрібно прийняти угоду”, – заявила вона.

Увечері в понеділок, 1 квітня, Палата громад британського парламенту відхилила всі чотири альтернативи щодо угоди з Євросоюзом про вихід країни з блоку.

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