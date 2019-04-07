Українським полоненим морякам присудили держнагороди

Військовополонені українські моряки, захоплені росіянами в Азовському морі, нагороджені державними нагородами.

Полонені моряки нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» III ступеня, а також медаллю «За військову службу Україні».

Нагород удостоєні Роман Мокряк, Юрій Без’язичний, Андрій Артеменко, Андрій Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василь Сорока, Богдан Небилиця, В’ячеслав Зінченко, Сергій Цыбизов, Сергій Попов, Владислав Костишин, Андрій Опрыско, Андрій Драч, Олег Мельничук, Михайло Власюк, Віктор Беспальченко, Володимир Терещенко, Євген Семидоцький, Андрій Шевченко, Володимир Варимез, Сергій Чулиба, Юрій Будзыло.









Нагороди присуджено «за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов’язку, а також за особисту мужність і самовіддані дії, проявлені при виконанні військового обов’язку, вірність українському народові та військовій присязі».