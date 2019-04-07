У Києві на Троєщині жінка повісилася у власній квартирі

7 квітня у Києві за адресою вулиця Оноре де Бальзака, 20 у власній квартирі повісилася жінка. Загиблої було близько 30 років. Прибулим на місце події медикам залишалося лише констатувати факт смерті.

Повішену виявили близько 18:00. Про це Інформатор дізнався, побувавши на місці трагічної події.

За словами сусідів, родину загиблої всі знали як зразково-показову. У подружжя залишилося діти віком близько 5-6 років.

Точні причини та деталі події поки не відомі. На місці події працювала слідчо-оперативна група та карета швидкої допомоги.