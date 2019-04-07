51 гривня або життя: Пішоходам потрібні значно більші штрафи

Система штрафів за порушення ПДР в Україні залишає бажати кращого. Найбільше запитань виникає до системи штрафування пішоходів і осіб, які керують велосипедами, адже мізерні суми адміністративних стягнень зовсім не закликають громадян дотримуватися правил, а навпаки – вибирати варіант «як можна швидше».

Тому ті з легкістю наражають себе на смертельну небезпеку, не замислюючись про те, що в небезпеці опиняються всі учасники дорожнього руху.

Відповідно до статті 127 Адміністративного кодексу України, дії пішоходів, осіб, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничів тварин тягнуть за собою адміністративну відповідальність:

Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху (регулювальник, світлофор), перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху-тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 51 гривня.

Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 85 грн.

Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп’яніння, – тягне за собою накладення штрафу в розмірі восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 136 грн.

Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин — 170 грн.

Під тезою «невиконання інших правил дорожнього руху» варто знати, що пішоходам забороняється для безпеки всіх учасників дорожнього руху.

не можна виходити на проїжджу частину, поки не переконалися в тому, що немає небезпеки для всіх учасників руху;

не можна раптово вибігати на дорогу, навіть на пішохідний перехід;

не дозволено переходити дорогу поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або ж якщо дорога має чотири і більше смуг;

не можна затримуватися чи зупинятися на проїзній частині;

заборонено ходити по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Прес-служба Національної поліції України відзначає, що протягом 2018 року за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 127 (порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) у 2018 році наклали 19730 штрафів на загальну суму 1,02 млн грн. Для порівняння – в 2017 році таких штрафів було накладено 16 931 на суму 872,9 тис. грн, в 2016 – 5704 на суму 295,7 тис. грн. Це означає, що громадянам іноді легше вийти за межі правового поля і в гіршому варіанті сплатити 51 гривню, ніж, наприклад, дочекатися можливості переходу дороги в установленому місці.

Зокрема, недавні яскраві випадки подібних правопорушень, які могли призвести/призвели до фатальних наслідків:

Молодий хлопець зі Слов’янська, який приїхав до Києва (за його словами, дорослішати), перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив перетнути вісім смуг швидкісного руху на своєму скейтборді. У підсумку він кілька разів падав на проїжджій частині, поки його не забрали звідти правоохоронці. Провівши розмову про цінності людського життя і виписавши штраф (51 грн), хлопця відпустили.

На Тернопільщині водій на смерть збив 16-річну дівчину, яка почала перебігати проїжджу частину поза межами пішохідного переходу (він перебував за 40 метрів) і потрапила під колеса іномарки, оскільки водій не встиг загальмувати.

У Вінницькій області сталося смертельне автопригода — водій мікроавтобуса збив велосипедиста, який переїжджав дорогу. За попередніми даними, велосипедист був винуватцем аварії (намагався переїхати дорогу у невстановленому місці).

Влітку 2018 року в Києві пішохід спровокував смертельне ДТП. Чоловік вирішив перебігти трасу, хоча відстань до підземного переходу становило 20 метрів. Щоб уникнути зіткнення, водій звернув на узбіччя, де були припарковані кілька авто. Біля одного з них стояв водій, який садив дитини в автомобільне крісло. Чоловік помер у кареті швидкої, а ось пішохід, який і став причиною ДТП, просто втік.

Таких прикладів безліч, в окремих випадках немає потерпілих, інші ж випадки доводять, що у ваших руках не тільки ваша доля, але і відповідальність за наслідки, викликані необдуманими вчинками.

Законодавча база інших країн побудована таким чином, щоб стимулювати відповідальність кожного учасника дорожнього руху за рахунок суми штрафу. Приміром, у Польщі варто двічі подумати, перед тим як перебігати дорогу в непризначеному для цього місці. Адже за це правопорушення ви повинні сплатити штраф у розмірі 100 злотих (708 грн). Також не дозволено виходити на пішохідний перехід, якщо ви помітили рухомий автомобіль — слід почекати, поки він зупиниться. Якщо ж ваші дії на пішохідному переході розцінять як рух безпосередньо під колеса автомобіля або ви невиправдано повільно будете переходити дорогу, зупиніться посеред проїжджої частини — заплатите 50 злотих (354 грн) штрафу.

Таку ж суму доведеться віддати за пішохідний рух велодоріжками. У свою чергу, велосипедисти повинні переводити свій транспортний засіб через переходи для пішоходів (у разі якщо немає зебри для велосипедів), якщо ж вони переїжджають їх — адміністративний штраф у розмірі 100 злотих (708 грн).

У столиці американського штату Гаваї Гонолулу є законопроект, згідно з яким забороняють пішоходам листуватися при переході вулиць. Порушникам доведеться заплатити штраф у розмірі від 15 до 35 доларів (405-947 грн). При повторному порушенні штраф може зрости до 99 доларів (2678 грн). А в місті Форт Лі (штат Нью-Джерсі) штраф за таке порушення становить 85 доларів (2300 грн).

Німеччина теж бореться з подібними правопорушенням завдяки строгій системі штрафів. Зокрема, велосипедисти порушують правила, переїжджаючи пішохідні зони, сплачують штраф у 15-30 євро (453-906 грн) і ще 15 євро (453 грн) у разі перевищення допустимої швидкості для велосипедистів. Заборонено кататися на скейті по проїжджої частини (за наявності тротуару або велосипедної доріжки) — штраф 10 євро (302 грн). Також діє ряд штрафів від 20 євро (604 грн) за в’їзд на вулицю з одностороннім рухом під заборонний знак, пересування по велосипедній доріжці проти дозволеного напрямку руху та пересування після вечірніх сутінків без світла. Штрафи для пішоходів стартують від 5 євро (151 грн) за перетин дороги по кривій і в разі, якщо пішохід переліз дорожнє огородження, щоб перейти дорогу.

У Бельгії за перехід дороги в недозволеному місці або на червоне світло доведеться заплатити 50 євро (1510 грн) штрафу.

У підсумку, враховуючи українські штрафи в 51 грн, 85 грн і 136 грн, можна не дивуватися кількості ДТП на дорогах. Адже суворість відповідальності за правопорушення прямо пропорційна кількості подібних правопорушень, і у багатьох випадках саме необдумані вчинки людей стають фатальними для кожного учасника дорожнього руху.