У Києві ледь не загорівся заповідник “Биківнянські могили”

У Києві в Дніпровському районі біля Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили” горів трав’яний настил.

“7 квітня о 14:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі горить сухий настил поруч з Національним історико-меморіальним заповідником “Биківнянські могили”. На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Як виявилося, осередками горить кущі, дерева і сухий настил загальною площею близько 5 га”, – йдеться в повідомленні.

Поривчастий вітер сприяв поширенню вогню. В 17:19 пожежу локалізовано, а о 19:14 – ліквідовано.

На місці події працювало 4 одиниці пожарноспасательной техніки, 3 з яких підвищеної прохідності, і близько 20 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України в м. Києві. Також, до ліквідації пожежі було залучено поливомоечный автомобіль Дніпровської районної в р. Києві державної адміністрації.

Загиблих та травмованих немає.

Причини пожежі з’ясовуються.