У США вивели першу в світі геномодифіковану ящірку

Вчені університету Джорджії оприлюднили результати дослідження про створення першої рептилії з допомогою технології редагування геному CRISPR.

Експеримент провели на ящірці виду коричневий анолис (Anolis sagrei), яка після редагування генів придбала блідо-рожевий відтінок. «Ми не очікували створити ящірку-альбіноса», — зазначила співавтор дослідження Ешлі Расис.

Вчені вже довгий час редагують гени, наприклад, мишей, свиней, кіз, курей і метеликам. Але стандартний підхід вважалося неможливим застосувати до рептилій з-за особливостей репродуктивної системи: у ящірок було важко вловити момент запліднення, а потім — легко пошкодити ембріон. На те, щоб вирішити проблему, у авторів дослідження пішло близько двох років: у підсумку вони застосували технологію до яйцеклітин, які ще не запліднили.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Вчені обробили 146 незрілих яйцеклітин 21 рептилії. Як результат, вийшли чотири блідо-рожевих ящірки. Те, що автори дослідження «вимкнули» ген тирозинази, призвело до альбинизму рептилій.

«Тепер ми можемо створити від двох до чотирьох ящірок-мутантів за добу роботи», — зазначив голова профільного департаменту Університету Джорджії Дуглас Менке.

Подальші дослідження, на думку вчених, допоможуть у вивченні генів людини: той же ген тирозинази відповідає на процеси в розвитку очей. Він загальний для анолисов і людей, але відсутня у багатьох тварин, які зазвичай використовуються в дослідженнях.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Канада буде розводити трансгенних лососів.

За матеріалами Tjournal

Читайте також:

Китай підтвердив існування дітей з відредагованими генами

У США в громадському харчуванні вперше почали використовувати продукти генної інженерії