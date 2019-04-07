У США вивели першу в світі геномодифіковану ящірку

Вчені університету Джорджії оприлюднили результати дослідження про створення першої рептилії з допомогою технології редагування геному CRISPR.
Експеримент провели на ящірці виду коричневий анолис (Anolis sagrei), яка після редагування генів придбала блідо-рожевий відтінок. «Ми не очікували створити ящірку-альбіноса», — зазначила співавтор дослідження Ешлі Расис.
Вчені вже довгий час редагують гени, наприклад, мишей, свиней, кіз, курей і метеликам. Але стандартний підхід вважалося неможливим застосувати до рептилій з-за особливостей репродуктивної системи: у ящірок було важко вловити момент запліднення, а потім — легко пошкодити ембріон. На те, щоб вирішити проблему, у авторів дослідження пішло близько двох років: у підсумку вони застосували технологію до яйцеклітин, які ще не запліднили.
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Вчені обробили 146 незрілих яйцеклітин 21 рептилії. Як результат, вийшли чотири блідо-рожевих ящірки. Те, що автори дослідження «вимкнули» ген тирозинази, призвело до альбинизму рептилій.
«Тепер ми можемо створити від двох до чотирьох ящірок-мутантів за добу роботи», — зазначив голова профільного департаменту Університету Джорджії Дуглас Менке.
Подальші дослідження, на думку вчених, допоможуть у вивченні генів людини: той же ген тирозинази відповідає на процеси в розвитку очей. Він загальний для анолисов і людей, але відсутня у багатьох тварин, які зазвичай використовуються в дослідженнях.
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За матеріалами Tjournal
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